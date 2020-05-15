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ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" باليونان إلى 159 حالة

04:06 م الجمعة 15 مايو 2020
ارتفاع عدد الوفيات بـ"كورونا" باليونان إلى 159 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بكورونا باليونان

أثينا- (أ ش أ):

أعلنت السلطات اليونانية وفاة ثلاثة مصابين بفيروس كورونا في العناية المركزة، اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 159.

وأوضحت السلطات، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، أن الوفيات الثلاث لرجل يبلغ 89 عامًا وسيدتين تبلغان 73 عامًا و57 عامًا.

وذكرت تقارير إعلامية أوردتها الصحيفة أن السيدة البالغة 73 عامًا كانت واحدة من بين عدة مرضى أصيبوا بالفيروس الشهر الماضي في عيادة خاصة في ضاحية بريستيري غرب أثينا.

وأكدت وزارة الصحة اليونانية اليوم ظهور 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إحدى مستوطنات طائفة الروما بمدينة لاميا وسط أثينا.

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