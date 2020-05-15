الشيعة في باكستان ينظمون مواكب دينية رغم زيادة الإصابات بكورونا

إسلام أباد - (د ب أ):

تحدى الآلاف من المسلمين الشيعة في باكستان اليوم الجمعة التحذيرات الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وشاركوا في مواكب تحي ذكرى اغتيال الخليفة علي بن أبي طالب الذي يعتبر أهم رمز لديهم وفقا لعقيدتهم.

وقال أحمد جول، المسؤول بالشرطة، إن آلاف عدة من الأشخاص قاموا بمواكب عبر شوارع مدينة كراتشي بجنوب البلاد وهي حاليا بؤرة لإصابات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجرى تنظيم مسيرات أخرى في مدن أخرى بما في ذلك لاهور ذات العشرة ملايين نسمة حيث قال الأطباء إن معدل الإصابات مرتفع بصورة مقلقة.

وحذرت الحكومة من إقامة المواكب التي تقام سنويا لإحياء ذكرى اغتيال رابع الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب، نظرا لأن العدد المؤكد لإصابة كوفيد-19 في البلاد ارتفع لأكثر من 37 ألف، ومن المتوقع الوصول للذروة بعد أسابيع.

وتجاهل قادة المجتمع دعوات السلطات والأطباء بالتخلي عن المواكب المعتزمة.

وقال نصير شيرازي، أحد منظمي موكب كراتشي: "لقد اتخذنا كل الترتيبات الضرورية مثل ارتداء الكمامات. والاعتراضات غير منطقية".