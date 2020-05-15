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الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بتحمل مسؤوليتها في البحث عن لقاح لكورونا

12:04 ص الجمعة 15 مايو 2020
الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بتحمل مسؤوليتها في البحث عن لقاح لكورونا

الاتحاد الأوروبي

برلين - (د ب أ):

طالب جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الصين بأن "تقوم بدورها وتتحمل مسؤوليتها وفقا لوزنها العالمي" في مكافحة جائحة كورونا والبحث عن لقاح ضده ودفع الاقتصاد العالمي قدما.

وناشد بوريل، الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية الإسباني لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" في عددها الصادر غدا الجمعة ، بكين أن تشارك فيما يقوم به الاتحاد الأوروبي من تخفيف الديون الهائلة للدول النامية التي تأثرت بشدة بالجائحة، "وتؤدي دورها في هذا الجزء".

وأضاف ، مطالبا الصين التي خرج الفيروس من مدينة ووهان الواقعة بها لأول مرة في ديسمبر الماضي، بأنه من أجل حماية العالم من أوبئة تظهر في المستقبل فإن إجراء تحقيق علمي عن مصدر اندلاع فيروس كورونا يعد ضرورة.

الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا الصين جوزيب بوريل

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