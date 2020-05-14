ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 87 بينها 13 وفاة

صنعاء - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن، إلى 87 حالة إصابة مؤكدة، بينها 13 حالة وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، في نشرتها اليومية، مساء الخميس، إنه تم رصد 15 حالة جديدة خلال الساعات الماضية، بينها ثلاث حالات هي الأولى في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأضافت أنه بهذه الحالات الجديدة ارتفع إجمالي الحالات إلى 85 بينها 12 حالة وفاة وحالة شفاء واحدة في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت رسميا خلال الأيام الماضية رصد حالتين أصيبتا بكورونا في المناطق الخاضعة لسلطتها بينها حالة وفاة.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات في اليمن أجمع 87 حالة بينها 13 وفاة.

يأتي ذلك في ظل اتهامات تواجهها جماعة الحوثي بشأن إخفائها للعد الحقيقي لحالات الإصابة بوباء كورونا خصوصا في العاصمة صنعاء.