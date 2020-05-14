رئيس وزراء العراق يتلقى دعوة من السيسي لزيارة مصر

بغداد - (د ب أ):

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الكاظمي تلقى رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمّنت دعوته لزيارة القاهرة، وذلك لدى استقباله السفير المصري في بغداد، علاء موسى.

وأضاف البيان الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن لدى مصر ثقة كبيرة بنجاح الحكومة العراقية، وكذلك الرغبة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأكد الكاظمي تطلع العراق إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالي الزراعة والكهرباء.

وقدّم الكاظمي خلال اللقاء "الشكر للسفير المصري على التهنئة"، مؤكدا أن "العراق يتطلع إلى ترسيخ التعاون عبر التحالف الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية".

وبحسب البيان، بحث الكاظمي مع السفير المصري "آليات تسهيل عمل الشركات الاستثمارية المصرية في العراق".

وعلى صعيد آخر، وجه الكاظمي دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة بغداد، وذلك لدى استقباله السفير الروسي في بغداد، مكسيم ماكسيموف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أكد الكاظمي "اعتزاز العراق بالعلاقة الوثيقة مع روسيا وتطلعه إلى تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، وقدم (الكاظمي) الدعوة إلى الرئيس الروسي لزيارة بغداد".

من جانبه، نقل السفير الروسي مكسيم ماكسيموف "تهنئة خطية من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والتي تضمنت الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة موسكو وتأكيد دعم العراق في مجلس الأمن".

وعلق رئيس الحكومة العراقية على ذلك، قائلا: "سأكون سعيدا بزيارة موسكو"، مضيفا: "العراق يعوّل على الدور الروسي من أجل تحقيق الهدوء في المنطقة وتسهيل عمل الشركات الروسية في مجال النفط والغاز والكهرباء".