استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل
رام الله - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب، لم تعرف هويته بعد، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، لم تسمها، القول إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة كان يقودها الشاب الذي لم يتم التعرف على هويته، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.
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