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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

06:04 م الخميس 14 مايو 2020
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب، لم تعرف هويته بعد، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، لم تسمها، القول إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة كان يقودها الشاب الذي لم يتم التعرف على هويته، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية رام الله

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