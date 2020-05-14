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انطلاق عملية أمنية عراقية لمطاردة عناصر داعش جنوب الموصل

11:45 ص الخميس 14 مايو 2020
انطلاق عملية أمنية عراقية لمطاردة عناصر داعش جنوب الموصل

انطلاق عملية أمنية عراقية لمطاردة عناصر داعش

الموصل (العراق)- (د ب أ):

أعلنت قيادة عمليات نينوى في العراق اليوم الخميس انطلاق عملية أمنية موسعة لمطاردة عناصر تنظيم داعش جنوب الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال قائد عمليات نينوى اللواء نومان الزوبعي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)إن" قيادة عمليات نينوى نفذت عملية مداهمة وتفتيش لمطاردة عصابات داعش الارهابية مكونة من قوات جيش وشرطة محلية بحثا عن فلول داعش في قرى الامام وزور كنعوص ضمن ناحية القيارة (60 كم جنوب الموصل)".

وأضاف الزوبعي أن"العملية انطلقت منذ فجر اليوم وستستمر حتى القضاء على أخر متسلل داعشي في قرى القيارة وعلى ضفاف نهر دجلة في محور جنوب الموصل ".

وأشار إلى أن"القوات المشتركة تمكنت من اعتقال 21 داعشيا في الساعات الأولى من انطلاق العملية ، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والاعتدة".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة المناطق القريبة من الحدود السورية نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم المتطرف الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

العراق تنظيم داعش الجيش العراقي الموصل

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