تقييم "د.ب.أ": 172 ألف إصابة بكورونا في ألمانيا والوفيات تتجاوز 7700

برلين- (د.ب.أ):

سجلت ألمانيا أكثر من 172 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى صباح اليوم الخميس، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يشمل أحدث الأعداد في جميع الولايات.

وذكر التقييم أيضا أن ألمانيا سجلت ما لا يقل عن 7712 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس حتى الآن في جميع الولايات.

يذكر أن حالات الإصابة كانت تبلغ أكثر من 171100 حالة حتى صباح أمس الأربعاء. وكانت تبلغ حالات الوفاة 7616 حالة.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني بالعاصمة برلين أمس الأربعاء، فإن معدل استنساخ الفيروس بلغ 81ر0، أي أن كل مصاب يمكن أن يعدي في المتوسط أقل من شخص آخر.

وسجلت ولاية بافاريا عددا كبيرا من حالات الإصابة بصفة خاصة تجاوز 45100 حالة، فضلا عن 2231 حالة وفاة على الأقل، وكذلك ولاية شمال الراين-فيستفاليا، إذ بلغ عدد المصابين بها 35500 شخص، وبلغ عدد الوفيات 2231 حالة وفاة على الأقل. وسجلت ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا أكثر من 33600 حالة إصابة و1613 حالة وفاة على الأقل.