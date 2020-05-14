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29 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية..وتخطي الحالات عتبة 10 آلاف

10:20 ص الخميس 14 مايو 2020
29 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية..وتخطي الحالات عتبة 10 آلاف

29 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية، الخميس، 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 10 آلاف و991 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ولم يتجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة في البلاد العشر حالات في الفترة من 29 أبريل وحتى 7 مايو، باستثناء في 3 مايو، حيث تم تسجيل 13 حالة، إلا أن العدد بدأ في الارتفاع منذ وقوع العدوى الجماعية في ملاهي ليلية في إيتوان.

وتشهد البلاد ارتفاعا في حالات الإصابة ليس من بين زوار الملاهي الليلية في إيتوان فقط، بل من بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال معهم أيضا. وبعد وقوع العدوى الجماعية الجديدة في حانة في منطقة مابو في سول، تراقب السلطات عن كثب تطورات الوضع.

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