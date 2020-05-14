أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

قلق في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الكنديتين مع البدء في إعادة فتح الإقتصاد

12:32 ص الخميس 14 مايو 2020
قلق في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الكنديتين مع البدء في إعادة فتح الإقتصاد

فيروس كورونا في كندا

أوتاوا - أ ش أ

أثارت التوقعات التي صدرت الأسبوع الماضي حول تطور جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك الكنديتين القلق في وقت باشرت فيه المقاطعتان إجراءات التخفيف من القيود الوقائية وإعادة فتح الاقتصاد بصورة تدريجية.

وفي مقاطعة أونتاريو الرئيسية، يثير قرار إعادة فتح الاقتصاد في وقت قريب الكثير من المخاوف، حيث أعرب رئيس الخدمات الطبية في المقاطعة، الدكتور ديفيد وليامز، عن اعتقاده بأن اونتاريو لم تبلغ بعد المستوى المطلوب للمباشرة بخطة إعادة إنعاش الاقتصاد.

وأضاف وليامز بأن الاتجاه يميل نحو التراجع في المقاطعة ولكن المنحنى لا ينخفض بالسرعة التي يريدها.

وأجرت مختبرات المقاطعة أكثر بقليل من 15 ألف اختبار كشف عن الفيروس يوميا وفشلت منذ ثلاثة أيام في بلوغ هدف 16 ألف اختبار الذي حددته.

وأظهرت توقعات جديدة نشرها "معهد الصحة العامة الوطني" ما قد يؤول إليه الوضع في مقاطعة كيبيك ومدينة مونتريال بعد إلغاء إجراءات التباعد الجسدي، وفقا لهيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي".

وتوقع المعهد أن تؤدّي خطّة تخفيف قيود الوقاية المفروضة على العديد من القطاعات بما فيها المدارس ومحلات التجزئة المتوقع أن يبدأ تطبيقها في مونتريال في 25 من الشهر الجاري إلى وقوع 150 حالة وفاة في اليوم بحلول شهر يوليو المقبل. ويشكل عدد حالات الإصابة والوفاة بمرض (كوفيد-19) في مقاطعة كيبيك أكثر من نصف العدد الإجمالي في كندا.

وسجلت كندا حتى الآن 72200 حالة إصابة؛ من بينها 34927 حالة تعافي و5301 حالة وفاة.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا إعادة فتح الإقتصاد كندا

الخبر التالى:

الحكومة السودانية تنفي إقالة وزير الصحة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10431

    عدد المصابين

  • 2486

    عدد المتعافين

  • 566

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تُنفذ على 3 مراحل.. الصحة تكشف الخطة الكاملة للتعايش مع كورونا