المغرب يسجّل 94 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ولا وفيات لليوم الثالث

الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 94 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6512 حالة.

وأفادت الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 69358 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي- في تصريح صحفي - أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات عند 188 منذ ثلاث أيام، فيما تم تسجيل 140 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3131 حالة.