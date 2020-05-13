نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يحذر من إثارة الفتن والنعرات القبلية

الخرطوم - أ ش أ

حذر الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات "الدعم السريع" من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية لتحقيق أهداف سياسية.

وأشار دقلو - في تصريحات صحفية عقب زيارته اليوم لجرحى ومصابي الدعم السريع في أحداث الاشتباكات في كادوقلي بجنوب كردفان (جنوب السودان)- إلى تكوين مجالس تحقيق بشأن الأحداث بكادوقلي (التي قُتل فيها ٢٦ شخصا وجُرح 19 آخرين)، لكشف الحقائق بصورة واضحة.

وأعرب عن أسفه لوقوع هذه الأحداث، موضحا أن قوات الدعم السريع منذ حدوث التغيير في السودان ظلت تواجه كثيرا من التحديات وتتعرض لغدر واستهداف مخطط ومرتب تقف وراءه أياد خفية، لا تدمر الدعم السريع فقط بل تعمل على تدمير السودان لذلك سنقوم بكشفها في القريب العاجل.

وقال إن هناك مخططا يستهدف سحب الدعم السريع من الخرطوم عبر إثارة النزاعات وخلق فتن قبلية في الأطراف، مشيرا إلى المشكلات التي حدثت في ولايات جنوب دارفور (غرب السودان) وكسلا (شرق) وكادوقلي، فضلا عن المشكلات السابقة التي كانت حدثت في الجنينة بدارفور وبورتسودان (شمال شرق)، مضيفا أن هذا المخطط يهدف لإنهاك قوات الدعم السريع وسحبها نحو أطراف البلاد المختلفة.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، المواطنين إلى الاستفادة من التغيير الذي حدث بالبلاد وتعزيز التعايش السلمي وتقوية الوحدة الوطنية، مؤكدا أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة على قلب رجل واحد لصون أمن واستقرار السودان.

في غضون ذلك، اطمأن وفد رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية برئاسة الفريق عبد الله البشير أحمد الصادق، نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب، على الأوضاع الامنية بولاية جنوب كردفان بعد الأحداث الأخيرة.