ليتوانيا تخفف القيود الخاصة بالتواجد في الفعاليات العامة

ريجا - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس، اليوم الأربعاء، إن ليتوانيا سترفع بعض القيود التي تم فرضها على الحياة العامة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن سكفيرنيليس أنه ابتداء من غد الخميس، سيتم إلزام السكان بارتداء أقنعة الوجه الواقية ،في أثناء وجودهم في الأسواق والفعاليات ومحطات النقل العام فحسب.

وابتداء من غد الخميس، يمكن لمجموعات من خمسة أشخاص زيارة الحدائق العامة والأماكن العامة الأخرى.

واعتبارا من 30 مايو، سيتم السماح مجددا لمجموعات تصل إلى 30 شخصا بالتجمع في مناسبات خاصة أو عامة في ظل أنظمة صارمة للمسافات والنظافة، بما في ذلك المسابقات الرياضية الاحترافية التي ستقام بدون جهور.

وسجلت ليتوانيا 1505 حالات إصابة بفيروس كورونا و 54 حالة وفاة. تم رفع أول مجموعة من القيود في منتصف أبريل.