بومبيو يصل إسرائيل اليوم في أول زيارة خارجية له منذ مارس

واشنطن - (د ب أ):

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في أول زيارة خارجية له منذ آذار/مارس.

وتأتي زيارة بومبيو قبل يوم من الموعد المقرر للحكومة الإسرائيلية الجديدة لأداء اليمين، لتُنهي بذلك أزمة تسببت في شلل الحياة السياسية الإسرائيلية لأكثر من عام وشهدت البلاد خلالها ثلاث عمليات انتخابية في محاولة لكسر الجمود.

وبموجب اتفاق بين بنيامين نتنياهو، من حزب الليكود (يمين)، ومنافسه السابق، بيني جانتس، الذي يقود تحالف أزرق أبيض (وسط)، سيشغل نتنياهو منصب رئيس الوزراء لمدة 18 شهرا قبل أن يتبادل مقعده مع جانتس في تشرين أول/أكتوبر 2021.

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي غادر فيها بومبيو الولايات المتحدة، كانت في زيارة لأفغانستان يوم 23 مارس.

وقال ويليام والترز، وهو مسؤول طبي بارز في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم الإعداد بشكل جيد لزيارة بومبيو لإسرائيل وقال إنها "آمنة للغاية".