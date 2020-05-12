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التجربة أثبتت نجاحها.. تويتر يسمح لبعض موظفيه العمل من منازلهم للأبد

08:04 م الثلاثاء 12 مايو 2020
التجربة أثبتت نجاحها.. تويتر يسمح لبعض موظفيه العمل من منازلهم للأبد

شركة تويتر

وكالات

أعلن عملاق التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أنه سيسمح لبعض موظفيه بالعمل من منازلهم إلى الأبد، إذا أرادوا ذلك، ما يعكس الطريقة التي تستعد بها الشركات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المدى الطويل، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ولم تُحدد تويتر الوظائف المؤهلة للاستفادة من هذا القرار، لكنها أكدت أن تجربة العمل من المنزل خلال الأشهر القليلة الماضية أثبتت نجاحها إلى درجة ما.

وقالت نائب رئيس تويتر، جينيفر كريستي، في بيان الشركة لشبكة "سي إن إن": "إذا سمحت أوضاع وأدوار بعض الموظفين لهم بالعمل من منازلهم وأرادوا أن يفعللوا ذلك إلى الأبد، سنجعل ذلك ممكنا".

وأضافت كريستي قائلة: "وإذا لم تتوفر الشروط، سترحب مكاتبنا بهم بحرارة، مع اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية، عندما نرى أن الوقت مناسب للعودة"، حسبما قالت.

ولا تعتزم الشركة فتح غالبية مكاتبها أو أن تدعم السفر بغاية العمل قبل سبتمبر المقبل، وألغت جميع فعالياتها الداخلية خلال عام 2020، وقد تمدد فترة الإلغاء حتى عام 2021، حسبما جاء في البيان.

شركة تويتر العمل من المنزل مواقع التواصل الاجتماعي فيروس كورونا

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