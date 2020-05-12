داعش يقتل 2 من الأمن العراقي في صلاح الدين

بغداد (د ب أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء مقتل اثنين من رجال الأمن العراقي، وإصابة ثالث، في هجوم لمجموعة "داعشية" على طريق صينية – حديثة بمحافظة صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم إن "إطلاق نار مباشر من قبل مجموعة إرهابية داعشية استهدف نقطة حراسة تابعة لفرقة المشاة السادسة عشر على طريق صينية – حديثة".

وأضافت أن ذلك أدى إلى مقتل أمنيين اثنين وإصابة ثالث.

وشن تنظيم داعش خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك وديالى، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.