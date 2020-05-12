قوات فارك الكولومبية تطلب الحماية الدولية بعد عمليات قتل في صفوفها

بوجوتا - (د ب أ)

قال ممثل حركة القوات المسلحة الثورية في كولومبيا "فارك" أكبر مجموعة متمردة سابقة في البلاد، الاثنين، إنه سيطلب حماية من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لمقاتليها المسرحين، الذين قُتل 196 منهم منذ توقيع اتفاق السلام في عام 2016. .

وقال كارلوس لوزادا ، عضو مجلس الشيوخ عن "فارك"، التي تحولت إلى حزب سياسي، بالإضافة إلى عمليات القتل، كانت هناك عشرات الحالات من التهديدات والاختفاء القسري للمقاتلين السابقين.

وأوضح لوزادا، إن حكومة الرئيس إيفان دوكي، الذي اعتبر حزبه اليميني اتفاق السلام متساهلا للغاية مع المتمردين، "لم تفعل ما في وسعها" لوقف عمليات القتل ، وتعهد بالسعي إلى اتخاذ تدابير وقائية من لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

أنهت اتفاقية السلام التي وقعها سلف دوكي، خوان مانويل سانتوس، 52 عامًا من النزاع المسلح وأدت إلى تسريح حوالي 7000 مقاتل، سيتم إعادة دمجهم في المجتمع.

وقد نُسبت عمليات القتل إلى الجماعات شبه العسكرية اليمينية، ورجال حرب العصابات المتبقين، والعصابات الإجرامية بل وحتى الجيش.