الصحة العالمية تعلن رفع القيود عن حركة موظفيها بشمال اليمن

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، رفع القيود على حركة موظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وقالت المنظمة ، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، إن "منظمة الصحة العالمية لم توقف أو تعلق عملياتها في المناطق الشمالية في ‎اليمن، ولكنها أوقفت مؤقتًا حركة موظفيها في هذه المناطق نظراً لبعض المخاطر التي كان من الممكن أن يكون لها أثر على سلامتهم".

وأشارت إلى أنها رفعت القيود التي كان قد تم فرضها على حركة الموظفين وسيعاودون العمل على الفور.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد علقت انشطة موظفيها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب عدم وجود الشفافية حول معلومات انتشار وباء كورونا.

وتتهم الحكومة اليمنية، السلطات الحوثية بالتغطية على تفشي وباء كورونا في صنعاء، وهو ما تنفيه الجماعة، مؤكدة تسجيل حالتين فقط، إحداهما قد توفيت.