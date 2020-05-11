الصين تحذر من "تدابير مضادة" ردًا على القيود الأمريكية على تأشيرات صحفييها

بكين - أ ش أ

حذرت الصين، اليوم الاثنين، من أنها ستتخذ تدابير مضادة للرد على قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير المتعلق بالتأشيرات الممنوحة للصحفيين الصينيين العاملين بأراضيها، وذلك إذا لم "تصحح" ما وصفته بهذا "الخطأ" بشكل فوري.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على قرار الولايات المتحدة الذي تم تفعيله اعتبارا من اليوم بقصر مدة التأشيرة الممنوحة للصحفيين الصينيين العاملين بأراضيها إلى 90 يوما قابلة للتمديد.

وقال جيان: "نشجب وندين هذه الخطوة"، واصفا إياها بأنها "تمييزية وتعكس عقلية الحرب الباردة وتصعيد للقمع السياسي ضد وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة".

وأضاف أن هذا القرار يعد الأحدث في مجموعة إجراءات تمييزية اتخذتها الولايات المتحدة الفترة الماضية ضد وسائل الإعلام الصينية، مشيرا إلى أن الصحفيين الأمريكيين العاملين في الصين يتم إصدار تصريح صحفي لهم لمدة عام قابل للتجديد، ولكن على النقيض من ذلك تقلص الولايات المتحدة التأشيرة الممنوحة للصحفيين الصينيين إلى 90 يوما.

وتابع: "نحث الولايات المتحدة على تصحيح خطأها على الفور، وإلا سنتخذ تدابير مضادة".

وحول تقارير إعلامية بأن الصين طالبت منظمة الصحة العالمية التعتيم على مسألة انتقال فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) من إنسان لآخر في بداية تفشي الفيروس، نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية صحة هذه التقارير، داعيا وسائل الإعلام إلى التوقف عن الترويج لأخبار كاذبة.