روبرت كوخ الألماني: نتابع تطور الوضع عقب ارتفاع معدل انتشار العدوى

برلين- (د ب أ):

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن ارتفاع معدل انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، المعروف باسم "معدل الاستنستاخ"، عن الحد 1 لا يسمح حتى الآن باستخلاص أي استنتاجات عن انتشار العدوى في ألمانيا.

وجاء في أحدث تقييم للمعهد أنه "لا يزال من غير الممكن تقييم ما إذا كان اتجاه الإصابات الجديدة، الذي كان تراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية، مستمر في التراجع أم أن هناك ارتفاع في عدد الحالات".

وفي الوقت نفسه، أكد المعهد أن ارتفاع معدل الاستنساخ يقتضي متابعة التطور خلال الأيام الماضية عن كثب.

وبحسب بيانات المعهد، ارتفع معدل الاستنساخ إلى 13ر1 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 11 فردا في المتوسط: وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان خفوت تفشي الوباء.

يُذكر أن ألمانيا خففت الأسبوع الماضي المزيد من القيود المفروضة على الحياة العامة في إطار مكافحة جائحة كورونا.