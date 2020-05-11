الصين تسجل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين تسجيل 17 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ارتفاع جديد للاصابات في البلاد .

وكانت الصين قد سجلت أمس 14 اصابة في أول زيادة من رقمين في 10 أيام.

وكانت السلطات الصحية قد حثت المواطنين على تجنب التجمعات الاجتماعية و طلب المشورة الطبية أو إجراء اختبار الكشف عن الفيروس في المستشفيات إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى أو السعال أو التعب.

وسجلت الصين حتى الأن ما مجموعه 4 آلاف و 633 حالة وفاة بسبب الفيروس من بين 82 ألفا و918 حالة إصابة بكوفيدـ19.