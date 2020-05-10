فرنسا تسجل أدنى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا
باريس - (أ ش أ):
سجلت فرنسا أدنى حصيلة للوفيات اليومية لديها جراء فيروس كورونا منذ 1 أبريل الماضي ، إذ تم رصد 70 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد بلغت 26380 حالة ، بينهم 16642 توفوا في المستشفيات 9738 في دور المسنين.. حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد.
وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.
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