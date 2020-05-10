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التحالف: مزاعم الحوثيين بترحيل 800 صومالي لليمن "غير صحيحة"

06:02 م الأحد 10 مايو 2020
التحالف: مزاعم الحوثيين بترحيل 800 صومالي لليمن "غير صحيحة"

ميليشيات الحوثي _أرشيفية

الرياض - (أ ش أ):

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، إن ما نشرته ميليشيا الحوثي بشأن ترحيل السعودية لـ800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأضاف المالكي - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الإفريقية إلى اليمن.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي أجبرت الشهر الماضي 8000 شخص، من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن، على النزوح تحت تهديد السلاح، ودفعتهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

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الحوثيون ترحيل صوماليين الجيش اليمني التحالف العربي

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