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شرطة مومباي تكافح انتشار كورونا بين أفرادها

01:03 م الأحد 10 مايو 2020
شرطة مومباي تكافح انتشار كورونا بين أفرادها

الشرطة الهندية

يودلهي- (د ب أ):

تتصدر الشرطة الهندية المعركة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوفها في بؤر الإصابة بالفيروس.

فقد أصيب 786 رجل شرطة على الأقل بالفيروس وتوفي سبعة في ولاية ماهاراشترا غرب الهند، حسب متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد.

سجلت ماهاراشترا أكثر من 30 بالمئة من حوالي 63 ألف حالة إصابة في الهند ومعظمها تركزت في مومباي، العاصمة المالية للهند ومدينة بون.

وأصيب أكثر من 70 رجل شرطة في دلهي وتوفوا.

وتحرس قوات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد الشوارع وتراقب حركة العمال المهاجرين والسكان في مناطق الاحتواء، حيث تساعد في توصيل الطعام والسلع الأساسية إلى هؤلاء المتضررين من الإغلاق الكامل في مختلف أنحاء البلاد ومرافقة موظفي الصحة في عمليات فحصهم.

الشرطة الهندية نيودلهي فيروس كورونا

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