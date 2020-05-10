المكسيك:امتلاء المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

امتلأت المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فروس كورونا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، وذلك مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وأشارت الحكومة، في بيان ، أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأحد، إلى امتلاء 26 مستشفى من بين 64 مستشفى عاما مخصصا لاستقبال مرضى كوفيد-19 في العاصمة بشكل كامل .. وعُلقت لافتة على سياج مستشفى عام في حي إزتابالابا بالمدينة تقول إنه لم يعد لديه أسرة أخرى لاستقبال مرضى جدد بفيروس كورونا.

وأظهر البيان أيضا امتلاء 16 عيادة عامة بشكل شبه كامل في حين يوجد مكان في 22 عيادة أخرى.

ولفتت إحصاءات للرابطة الوطنية للمستشفيات الخاصة إلى أن الأسرة ووحدات الرعاية المركزة المزودة بأجهزة تنفس صناعي لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة في خمس ولايات والعاصمة وصلت بالفعل لحد التشبع.