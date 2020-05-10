أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الصين تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:04 ص الأحد 10 مايو 2020
الصين تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أول ارتفاع بأكثر من 9 حالات منذ 10 أيام.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 12 من الحالات الجديدة كانت نتيجة انتقال العدوى محليا فيما كانت الحالتان ألأخريان قادمتين من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بالفيروس في الصين منذ شهر تقريبا. كما انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج من كوفيد-19 في البلاد إلى 148 شخصا، في حين يوجد 798 شخصًا آخرين في العزل والمراقبة للاشتباه في اصابتهم أو ايجابية نتائج فحوصاتهم برغم عدم ظهور أعراض .

وسجلت الصين حتى الأن ما إجماليه 4633 حالة وفاة و 82 الفا و 901 اصابة بفيروس كورونا .

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

الخبر التالى:

استراليا: نؤيد أوروبا بشأن اجراء تحقيق مستقل حول مصدر كورونا في الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 8476

    عدد المصابين

  • 1945

    عدد المتعافين

  • 503

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3959249

    عدد المصابين

  • 1334463

    عدد المتعافين

  • 275397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إصابة 35 من الطاقم الطبي بمستشفى الزهراء بكورونا