الولايات الأمريكية تتسابق على إعادة الفتح الجزئي بتخفيف قيود كورونا

واشنطن - (د ب أ):

بدأت ولاية تكساس، من بين ولايات أمريكية أخرى اليوم الجمعة، تخفيف القيود المتعلقة بجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تسارع عملية إعادة الفتح الجزئي بالولايات المتحدة وسط نقاش حول مخاطر الصحة العامة.

وسمحت تكساس لمطاعمها ودور السينما وتجار التجزئة بالعودة إلى العمل بنسبة 25 في المائة.

وأصر الحاكم الجمهوري للولاية، جريج أبوت على أن يتم إعادة الفتح على مستوى الولاية، على الرغم من احتجاجات القادة الديمقراطيين في مدن مثل دالاس وأوستن الذين قالوا إنه يتحرك بسرعة كبيرة، مخاطراً بحدوث تفشي جديد لفيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت الولاية الجنوبية يومها الأكثر عددا من حيث الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس الفتاك يوم الخميس، مسجلة 50 حالة وفاة جديدة. وتوفي نحو 800 من مواطني تكساس بسبب الفيروس المميت.

وقال الحزب الديمقراطي بالولاية في بيان " اليوم ، يتعين على عمال تكساس الاختيار بين صحتهم ووظائفهم."

كما تحركت ولايات أخرى ، من بينها ألاباما وإيداهو وأيوا ومين ، لإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية أو الأماكن العامة اليوم الجمعة.