أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

خصم الرئيس الأفغاني ينتقد أداء الحكومة بشأن الاتفاق مع طالبان

07:41 م الجمعة 01 مايو 2020
خصم الرئيس الأفغاني ينتقد أداء الحكومة بشأن الاتفاق مع طالبان

أشرف غني

كابول - (د ب أ):

قال خصم رئيسي للرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم الجمعة إن أشهرا من الجهود لحل الأزمة السياسية في البلاد انتهت باتفاق مؤقت.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، قال عبدالله عبدالله، الرئيس التنفيذي السابق للبلاد الذي طعن في نتائج الانتخابات العام الماضي، إنهم حققوا تقدماً في المفاوضات، "وتوصلوا لاتفاق مبدئي حول مجموعة من المبادئ".

لكن السياسي البارز لم يكشف عن تفاصيل الاتفاق، قائلا إن العمل جار لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

كان غني قد اقترح في السابق أن يتولى عبدالله زمام عملية السلام الأفغانية مع مقاتلي طالبان من خلال دور نائب الرئيس، وأن يشرك بعض حلفائه السياسيين في مجلس الوزراء.

وأعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية في ديسمبر أن غني فاز في انتخابات 28 سبتمبر بأكثر من 50 في المائة من الأصوات. تم إعلان عبدالله في المركز الثاني بحصوله على أكثر من 39 بالمئة.ش

أشرف غني حركة طالبان أفغانستان

الخبر التالى:

مركز طبي أمريكي: عقار "ريمديسيفر" أثبت فعاليته بالسيطرة على كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5537

    عدد المصابين

  • 1381

    عدد المتعافين

  • 392

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3249667

    عدد المصابين

  • 1007653

    عدد المتعافين

  • 232936

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان