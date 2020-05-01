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إسبانيا تسجل 281 حالة وفاة بفيروس كورونا

01:28 م الجمعة 01 مايو 2020
إسبانيا تسجل 281 حالة وفاة بفيروس كورونا

وفيات كورونا

مدريد- (أ ش أ):

أعلنت وزراة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة تسجيل 281 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في البلاد حتى الآن 24 ألفا و824 حالة.

وبحسب أحدث بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية شهدت حصيلة الوفيات اليومية ارتفاعا طفيفا عن حصيلة أمس التي بلغت 268 حالة وفاة، لكنها ما زالت أقل من 300 حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات التي تم تشخيصها باختبار (بي سي آر) إلى 215 ألفا و216 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 115 ألف شخص منذ بداية الأزمة.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن يُسمح للأسبان البالغين اعتبارا من يوم غد السبت بالخروج من منازلهم للتريض والتنزه وفق ضوابط أعلن عنها وزير الصحة سلفادور إيلا أمس الخميس، ونشرتها وزارة الصحة اليوم.

وبموجب تلك القواعد يمكن للبالغين التنزه إما بمفردهم أو مع فرد آخر من أسرتهم، طالما بقوا داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منزلهم، كما يمكن لهم ممارسة الرياضة في الخارج على نحو فردي مرة واحدة يوميا، خلال أوقات محددة، ويحظر عليهم قيادة مركبة أو استخدام وسائل النقل العام للذهاب إلى مكان لممارسة الرياضة أو الذهاب في نزهة.

وتعد تلك أحدث خطوة تتخذها إسبانيا في إطار تخفيف إجراءات الإغلاق التي تم فرضها على مستوى البلاد منذ 14 مارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والتي تعد من بين الإجراءات الأكثر صرامة على مستوى العالم.

ومنذ يوم الأحد الماضي، سُمح للأطفال تحت سن 14 عامًا بالخروج للتنزه تحت إشراف ذويهم داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من منازلهم.

هذا المحتوى من

Asha
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