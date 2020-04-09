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البرلمان الإسباني يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 25 أبريل الجاري

11:12 م الخميس 09 أبريل 2020
البرلمان الإسباني يمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 25 أبريل الجاري

البرلمان الإسباني

مدريد - (د ب ا):
صوت البرلمان الإسباني اليوم الخميس، لصالح تمديد حالة الطوارئ على مستوى البلاد حتى 25 أبريل الجاري، حيث تكافح البلاد لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) فيما اعتبرت من بين أكبر عدد من الإصابات في جميع أنحاء العالم.
وجاءت موافقة البرلمان بعد نقاش استمر 11 ساعة وانتقاد كبير لطريقة تعامل الحكومة مع الأزمة.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن التمديد الثاني لحالة الطوارئ ضروري لإبقاء الفيروس تحت السيطرة ، مضيفاً أنه "حتى خطأ واحد بسيط يمكن أن يؤدي إلى الانتكاس".
وأبلغ سانشيز البرلمان إن حالة الطوارئ التي تم فرضها منذ 15 مارس الماضي ساعدت في احتواء الفيروس.
وأعلنت السلطات الإسبانية اليوم الخميس تسجيل 683 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 15238 حالة.
وأضافت السلطات أن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 152446.

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