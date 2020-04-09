أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

العراق يسجل 30 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1232

07:53 م الخميس 09 أبريل 2020
العراق يسجل 30 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1232

فيروس كورونا

بغداد - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1232، وعدد الوفيات 69 فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 496.

وذكر بيان لوزارة الصحة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه جرى فحص 2052 شخصا في جميع المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 30 ألفا و466 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا العراق وزارة الصحة العراقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1560

    عدد المصابين

  • 305

    عدد المتعافين

  • 103

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1498833

    عدد المصابين

  • 89915

    عدد المتعافين

  • 339775

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد انفعال السيسي.. رئيس "المقاولون العرب": إجراءات جديدة لحماية العمال من كورونا