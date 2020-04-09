العراق يسجل 30 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 1232

بغداد - (أ ش أ):

سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1232، وعدد الوفيات 69 فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 496.

وذكر بيان لوزارة الصحة أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه جرى فحص 2052 شخصا في جميع المختبرات المختصة في العراق خلال 24 ساعة الماضية؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة 30 ألفا و466 شخصا.