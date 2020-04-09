مليشيا الحوثي تخترق وقف إطلاق النار في اليمن
عدن - (أ ش أ):
قصفت مليشيا الحوثي مواقع لقوات الجيش الوطني اليمني في جبهات صرواح وهيلان غربي محافظة مأرب، بالمدفعية الثقيلة، في خرق واضح لإعلان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ اليوم.
يأتي ذلك فيما بدأت قوات الجيش اليمني بالالتزام بتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، التي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من ظهر اليوم الخميس.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبرنت) أنه بالتزامن مع ذلك قامت المليشيا الحوثي، بتحشيد عناصرها، وآلياتها القتالية في الجبهات ذاتها.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور وجه بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتباراً من اليوم الخميس، استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد.
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