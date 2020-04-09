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كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا

06:46 ص الخميس 09 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تسجل 4 وفيات إضافية و39 إصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 4 حالات وفاة و39 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية صباح اليوم الخميس أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 204 حالات، في حين بلغ عدد الإصابات 10423 ، مشيرة إلى استمرار زيادة الإصابات من الوافدين، وحالات الإصابة في العاصمة سول وضواحيها.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه من بين الإصابات الجديدة، تم تسجيل 22 حالة في سول وضواحيها.

وأضافت الوكالة أنه تم رفع الحجر الصحي عن 6973 شخصا حتى اليوم، بعد أن تماثلوا للشفاء التام.

وخضع ما مجموعه 494 ألفا و711 شخصا لفحوصات كورونا. وظهرت نتيجة اختبار 468 ألفا و779 شخصا منهم سلبية. ويجري حاليا فحص 15 ألفا و 509 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى.

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