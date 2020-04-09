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الشرطة الأسترالية تقتحم سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي

04:21 ص الخميس 09 أبريل 2020
الشرطة الأسترالية تقتحم سفينة سياحية خاضعة للحجر الصحي

سفينة سياحية_أرشيفية

سيدني - (د ب أ):
داهمت الشرطة الأسترالية السفينة السياحية "رودي برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي، سعيا للعثور على أدلة ولاستجواب طاقمها بشأن إنزال ركاب في مدينة سيدني قبل ثلاثة أسابيع، حسبما قال مفوض شرطة ولاية نيوز ساوث ويلز، ميك فولر، للصحفيين يوم الخميس.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق جنائي بشأن كيفية السماح لنحو 2700 راكب بمغادرة السفينة في سيدني يوم 19 مارس، من دون إجراءات عزل مناسبة أو فحص صحي.

وربط مسؤولون في قطاع الصحة بين إنزال الركاب وتسجيل أكثر من 600 إصابة بمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، إلى جانب 15 وفاة.

وأصبح الأمر مثار خلاف كبير بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في أستراليا بشأن تحديد المسؤول عن هذه الكارثة.

وهناك طاقم مكون من 1040 فردا، ينتمون لنحو 50 دولة، على متن السفينة التي رست في بلدة بورت كيمبلا / 93 كيلومترا جنوبي سيدني/. وظهرت أعراض الإصابة بالفيروس على نحو 200 فرد من الطاقم، وتأكدت إصابة العديد منهم.

وستظل السفينة راسية هناك لمدة عشرة أيام إضافية لاستكمال التحقيق من قبل الشرطة.

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