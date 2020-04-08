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فتوى أردنية: المصاب بمرض معد ومخالط للآخرين عمدا "قاتل وعليه الدية"

09:56 م الأربعاء 08 أبريل 2020
فتوى أردنية: المصاب بمرض معد ومخالط للآخرين عمدا "قاتل وعليه الدية"

فيروس كورونا

عمان - (د ب أ):

قالت دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، إن من يتهاون في الحجر الصحي، ويخالط الآخرين، مع علمه أنه مصاب وأن مرضه معدٍ، ويتسبب بموت غيره فهو قاتل وعليه الدّية، والكفارة صيام شهرين، متتابعين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية"بترا" عن دائرة الإفتاء الأردنية أن العقوبة تتكرر بعدد من مات بسببه، وأضافت أنه يجب شرعاً على من كان مصابًا بفيروس كورونا، أو كان مشتبها بإصابته، أن يبادر إلى أقرب مركز صحيّ، لاتخاذ التّدابير الصحيّة اللازمة والملائمة لحفظ صحته ونفسه، وتجنيب الآخرين خطر العدوى ومن خالف ذلك فهو آثم شرعاً مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة.

وبينت أنه يحرم على من أصيب بمرض معدٍ كفيروس كورونا، أو اشتبه بإصابته به أن يخالط سائر الناس؛ حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى والمرض إليهم، ممّا يترتب عليه الإضرار بهم، بشكلٍ خاص، والإضرار بالبلد وأمنه الصحي والاقتصادي بشكل عام، ويعطّل مصالح العباد والبلاد.

وشددت على وجوب الالتزام بالحجر الصحي وكل التوجيهات التي يقرّرها أهل الاختصاص، ومن لم يلتزم بذلك فهو آثمٌ شرعًا، وهو من باب الإفساد في الأرض.

فيروس كورونا فتوى أردنية الحجر الصحي دائرة الإفتاء الأردنية عمان

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