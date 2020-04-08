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الأردن: 358 إصابة بفيروس كورونا.. وحظر تجول شامل ليومين

08:23 م الأربعاء 08 أبريل 2020
الأردن: 358 إصابة بفيروس كورونا.. وحظر تجول شامل ليومين

فيروس كورونا

عمَّان - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 358 حالة.

وقال جابر - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إن الإصابات الجديدة عبارة عن حالات مخالطة للمصابين، وتم تسجيل شفاء 12 حالة جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 150 حالة، مؤكدًا أن انخفاض عدد الحالات لا يعني زوال الخطر.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة فرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس/ الجمعة وحتى منتصف ليلة السبت/ الأحد.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا الأردن وزارة الصحة الأردنية

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