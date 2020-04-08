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الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1572 شخصا

06:53 م الأربعاء 08 أبريل 2020
الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1572 شخصا

فيروس كورونا

الجزائر - أ ش أ

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر اليوم الأربعاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 1572 حالة إصابة، و205 حالات وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 104 حالات إصابة جديدة في 25 ولاية، و12 حالة وفاة جديدة في 5 ولايات جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 237 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم الأحد الماضي تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس الكورونا.

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