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إصابات كورونا في ألمانيا تتخطى حاجز الـ 107 آلاف

12:55 ص الأربعاء 08 أبريل 2020
إصابات كورونا في ألمانيا تتخطى حاجز الـ 107 آلاف

أرشيفية

ألمانيا - (أ ش أ)

سجلت ألمانيا، أمس الثلاثاء، أكثر من 4 آلاف إصابة و173 حالة وفاة جديدة نتيجة عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأفادت معطيات المؤسسات الطبية المعنية بمتابعة الوضع الوبائي في ألمانيا - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ4083 حالة، ليصل العدد العام للمصابين إلى 107458 شخصا.
ورصدت ألمانيا خلال الفترة ذاتها 173 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس في البلاد، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمتوفين 1983، بينما وصل عدد المتعافين إلى 36081 حالة.
وتعتبر ألمانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها تتميز بين باقي الدول الأكثر تضررا بالوباء بنسبتها القليلة لعدد الوفيات مقارنة مع حصيلة المصابين، حيث يبلغ هذا المعدل نحو 1.85%.

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