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ترامب: نمضي سريعًا في حربنا العلمية ضد كورونا

11:52 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
ترامب: نمضي سريعًا في حربنا العلمية ضد كورونا

دونالد ترامب

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في انتهاء أزمة كورونا، رغم ما تشهده البلاد، جراء هذا الوباء.

وقدم ترامب، في بداية المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، التحية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل إلى العناية المركزة جراء إصابته بكورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن جونسون، صديق للولايات المتحدة، وأنهم يصلون من أجل شفاءه بشكل عاجل.

وأشار إلى أنه تحدث إلى العديد من الشركات وصفها بـ"العبقرية" لتسريع عملية تطوير لقاح ضد وباء كورونا، موضحًا أن التجارب أثبتت أن هناك فرصًا واعدة لإيجاد علاج لكورونا.

وأوضح أن الولايات المتحدة، تمضي سريعًا في حربها العلمية ضد كورونا، مؤكدًا أن هناك بصيص أمل رغم الأسبوع المؤلم على حد وصفه.

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