أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تشيلي تسجل 5116 حالة بكورونا و43 وفاة منذ تفشي كورونا

09:45 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
تشيلي تسجل 5116 حالة بكورونا و43 وفاة منذ تفشي كورونا

فيروس كورونا

سانتياجو دي - (د ب أ)

أعلن خايمي ماناليتش وزير الصحة في تشيلي، تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل إجمالي حالات الإصابة إلى 5116 حالة في جميع أنحاء البلاد، وجرى تمديد إجراءات الإغلاق في بعض بلديات منطقة العاصمة حتى يوم الاثنين الموافق 13 أبريل، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وسجلت البلاد ست حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 43 حالة.

وتعافى 898 مريضا من الفيروس في البلاد التي أجرت 57 ألفا و 122 فحصا لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتم إدخال 357 شخصا مصابا بالفيروس إلى المستشفى، بزيادة 10 مرضى عن أمس الاثنين.

وأصيب بالفيروس 286 من العاملين بالمجال الطبي،وتم وضع ثلاثة منهم على أجهزة التنفس الاصطناعى .

فيروس كورونا تشيلي خايمي ماناليتش

الخبر التالى:

أمر ملكي سعودي بشأن تنفيذ الأحكام القضائية بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1450

    عدد المصابين

  • 276

    عدد المتعافين

  • 94

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1414127

    عدد المصابين

  • 301166

    عدد المتعافين

  • 81217

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: الصحة: 128 إصابة جديدة بكورونا.. و9 حالات وفاة