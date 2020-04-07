بلومبرج: بريطانيا تدفع أعلى سعر لشراء الطاقة المتجددة في أوروبا

لندن - (د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي صادر عن وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تدفع أعلى سعر في أوروبا في اتفاقيات شراء الكهرباء المنتجة من مزارع طاقة الرياح الساحلية أو الطاقة الشمسية.

وبحسب التقرير تدفع بريطانيا في المتوسط 70ر49 يورو لكل ميجاوات/ساعة كهرباء من طاقة الرياح و30ر52 يورو لكل ميجاوات/ساعة من الطاقة الشمسية، مضيفا أن هذه الأسعار تعتبر مرتفعة للغاية عند المنافسة في سوق الجملة للطاقة.

وذكرت بلومبرج للأنباء، أن هذا الوضع يمكن أن يتغير إذا استمرت أسعار الطاقة التقليدية عند مستوياتها المنخفضة الحالية وهو ما يدفع شركات الطاقة المتجددة إلى تقديم عروض بأسعار أقل وعقود أكثر مرونة.

وبحسب موقع "زيجو" المتخصص في متابعة سوق عقود شراء الطاقة على الإنترنت فإن أسعار الطاقة في بريطانيا تراجعت بمقدار 4 يورو لكل ميجاوات/ساعة، أي بنسبة 5ر8% منذ وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل أسابيع، ذلك على خلفية تراجع أسعار النفط وزيادة المعروض من الغاز إلى جانب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

في الوقت نفسه فإن السعر قد لا يكون العامل الوحيد المؤثر عند توقيع اتفاقية شراء الطاقة. ويمكن أن يؤدي انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تأجيل المشروعات الجديدة ويدفع الشركات إلى إعادة ترتيب اولوياتها على المدى القصير.