ايران تعلن احتمال تعليق إيفاد حجاجها هذا العام بسبب كورونا

طهران- (د ب أ):

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، احتمالية تعليق إيفاد قوافل الحج الإيرانية إلى الديار المقدسة هذا العام بسبب استمرار وباء كورونا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، الثلاثاء، قوله :"نأمل في تراجع حدة وباء كورنا مع بداية موسم الصيف، ولكننا في نفس الوقت أعددنا أنفسنا لظروف وسيناريوهات مختلفة."

وأضاف: "استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع السعودية، فإن الجمهورية الإسلامية ستوفد خلال موسم الحج القادم 87 ألف و550 ، ما بين حاج وطواقم الخدمة".

وتابع: "إذا انتهت أزمة كورونا، واتُخذ قرار بإقامة مناسك الحج وإرسال جميع حصة إيران من الحجاج حسب الاتفاق، فبالإضافة إلى مراعاة الظروف الفنية والتشغيلية المختلفة، سيتم دراسة القضية من الناحية الفنية والعملية، وسيتم إيفاد الحجاج بعد إجراء الفحوصات وتقييم الحالة البدنية لهم".

وأشار إلى أن نحو 51 ألف شخص سجلوا عن طريق المنظومة الالكترونية لغرض إيفادهم للحج العام الجاري.

كان وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أعلن قبل أسبوع أنه تمت مطالبة جميع المعنيين بالحج حول العالم بالتريث في عقود الحج القادم حتى تتضح الرؤية، بعد تفشى وباء كورونا الجديد عالميا.