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قطر تسجل 228 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1832 حالة

06:28 م الإثنين 06 أبريل 2020
قطر تسجل 228 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 1832 حالة

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطر، اليوم الاثنين، تسجيل 228 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1832.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، نقلاً عن وزارة الصحة، تعافي 8 حالات جديدة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 131 حالة.

وأضحت الوزارة القطرية، أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من دول ينتشر فيها الوباء أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بين العمالة الوافدة.

فيروس كورونا وزارة الصحة في قطر قطر

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