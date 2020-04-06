الصحة العالمية تدعو الدول لتوحيد الجهود في مواجهة وباء كورونا

وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العامة، الدكتور تيدروس حيبرييسوس، إن المنظمة تعمل على توفير الموارد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع حيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة، اليوم الاثنين، أن المنظمة تدعو الحكومات لتوحيد الجهود في مواجهة وباء كورونا.

وأكد، أن الطريق ما يزال طويلًا أمام مكافحة فيروس كورونا، وأن المنظمة تعمل مع جميع الدول والشركاء لإنقاذ الأرواح.

من جانبها، علقت ليدي جاجا، قائلة: "نعمل على جمع تبرعات لتوجيهها للشعوب التي تحتاج لدعم فوري لمواجهة كورونا".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، في مارس الماضي، صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة كورونا لتمكين الأفراد والمنظمات من المساهمة في الجهود، التي تقوم بها المنظمة لتنسيق الجهود العالمية ودعم البلدان لكبح جماح هذا الوباء والاستجابة له.

وتدعم التبرعات عمل منظمة الصحة العالمية، لتتبع وفهم انتشار الفيروس ولضمان حصول المرضى على الرعاية والعاملين في الخطوط الأمامية على الإمدادات والمعلومات الأساسية، ولتسريع الجهود لتطوير اللقاحات والاختبارات والعلاجات.