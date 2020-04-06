بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك لمكافحة "كورونا"

موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن بوتين ونتنياهو ناقشا أيضا، خلال الاتصال الهاتفي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والإسرائيلي اتفقا على تعزيز التنسيق بينهما في مكافحة انتشار عدوى وباء كورونا (كوفيدا ــ 19).