بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك لمكافحة "كورونا"
موسكو - أ ش أ
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.
وذكر بيان للمكتب الصحفي للكرملين أن بوتين ونتنياهو ناقشا أيضا، خلال الاتصال الهاتفي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والإسرائيلي اتفقا على تعزيز التنسيق بينهما في مكافحة انتشار عدوى وباء كورونا (كوفيدا ــ 19).
هذا المحتوى من
الخبر التالى:روسيا تعلن تأجيل مؤتمر "أوبك+"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
1173
عدد المصابين
-
247
عدد المتعافين
-
78
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1267631
عدد المصابين
-
261134
عدد المتعافين
-
69304
عدد الوفيات
إعلان