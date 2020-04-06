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مدارس اليابان تفتح أبوابها مجددا بعد إغلاق لمدة شهربسبب كورونا

12:10 م الإثنين 06 أبريل 2020
مدارس اليابان تفتح أبوابها مجددا بعد إغلاق لمدة شهربسبب كورونا

إغلاق جميع المدارس في اليابان بسبب كورونا

طوكيو - أ ش أ

استأنفت المدارس في العديد من المناطق اليابانية، اليوم الاثنين، الدراسة بعدما أغلقت أبوابها لأكثر من شهر عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد واستمرار ارتفاع الاصابات في العاصمة طوكيو ومدن أخرى رئيسية مما وضع رئيس الوزراء شينزو آبي على مسار إعلان حالة الطواريء.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أنه في مدرسة ابتدائية في منطقة ميتو بمحافظة إيباراكي شارك 230 طالبا في مراسم بمناسبة بدء العام الاكاديمي الجديد.

وخلال المراسم وقف الأطفال على مسافة مترين من بعضهم البعض في فناء المدرسة في حين أصدر مدير المدرسة أوامره للطلاب بالاستمرار في غسل أيديهم وتفقد درجة حرارتهم يوميا.

وفي الوقت ذاته ظلت مدارس في طوكيو ومناطق أخرى من المناطق التي تتزايد فيها الاصابات بالوباء مغلقة ومن المتوقع أن تظل على هذا المنوال لمدة شهر آخر على الأقل.

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