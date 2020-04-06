كورونا ينهي حياة زوجين في 6 دقائق بعد زواج 50 عاما

أنهى فيروس كورونا حياة زوجين بعد أن استمرت نصف قرن في خلال ست دقائق في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُوفي ستيوارت وأدريان بيكر بعد إصابتهما بعد شعورهما بمضاعفات فيروس كورونا، إثر إصابتهما بالفيروس في مارس الماضي، بحسب ما نقلته سكاي نيوز.

وكشف نجلهما بودي بيكر، لشبة "سي إن إن" أن ستيوارت وأدريان توفيا، الواحد تلو الآخر، بفارق 6 دقائق، وذلك من جراء مضاعفات كوفيد- 19، وكان ستيوارت في الرابعة والسبعين من العمر، بينما تصغره أدريان بعامين فحسب.

وحث بيكر الناس على الاهتمام بالضوابط الاحترازية، وتوصيات البقاء في المنزل للوقاية من الفيروس.

وقال بيكر: "حتى تلامسك (المصيبة) أو تلامس شخصًا تعرفه أو تسمع قصة ما، تشعر نوعًا ما بالابتعاد عنها (..) آمل أن (يتعظ الآخرون) وألا يذهب والداي دون جدوى".

وقال بيكر إن والديه زارا الطبيب قبل نحو 3 أسابيع بعدما شعرا أنهما ليسا في حالة صحية جيدة، لتتم إعادتهما مجددا إلى المنزل.

ولكن، وبعد بضعة أيام، لم تتحسن الأعراض، فطلب الطبيب أن يذهبا إلى المستشفى، ثم أن يخضعا للحجر الصحي حتى تتحسن حالتهما.

وكشف النجل أن حالة الوالدين راحت تتبدل منذ ذلك الحين، ولكن من دون تحسن واضح، قبل أن تبدأ في التدهور فجأة ليدخلا المستشفى مجددا حتى توفي الاثنان، الأحد، وبفارق 6 دقائق، لتنتهي قصة الحب والزواج الطويلة بطريقة مؤسفة.