الجيش اليمني يتقدم في مديرية الحزم بالجوف

عدن - أ ش أ

استعادت قوات الجيش اليمني، اليوم الأحد، مساحات شاسعة شرقي مديرية الحزم بمحافظة الجوف، بعد هجوم تكبدت خلاله ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش شنّت هجوماً مباغتاً على مناطق سيطرة المليشيات، وتمكنت من التقدم قرابة 20 كيلومترا وصولًا إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم، واستولت على كمية من الأسلحة و3 عربات.

وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تجمعات وتعزيزات للمليشيات في المنطقة، منها 3 أطقم تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى المليشيات شرقي الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.