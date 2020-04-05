إسبانيا تسجل 674 وفاة جراء كورونا خلال 24 ساعة
مدريد- (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 12418 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 130759 حالة .
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن أمس السبت عن خططه لتمديد إجراءات الاغلاق في أنحاء البلاد لمدة أسبوعين حتى 25 أبريل الجاري.
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