كورونا في إيران: 151 وفاة و2483 إصابة جديدة في 24 ساعة

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 3603 حالة، بعد تسجيل151 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 58226 حالة بعد تسجيل2483 حالة إصابة جديدة.

كما أعلن أن22011 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.